Zentrum für Alterstraumatologie am Kantonsspital BL erfolgreich rezertifiziert

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) hat die demografische Entwicklung in der Schweiz und die sich dadurch verändernden Behandlungsanforderungen bei Krankheit und/oder Unfall der älteren Patientinnen und Patienten zum Anlass genommen, Ende 2014 auf dem Bruderholz das Zentrum für Alterstraumatologie Baselland (ZAB) zu eröffnen.

Das Zentrum wird von der Klinik für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates und dem Zentrum für Rehabilitation und Altersmedizin gemeinsam geleitet. Die Fachärzte planen die Behandlung gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten und treffen sich täglich zur interdisziplinären Visite am Patientenbett sowie einmal pro Woche am fachübergreifenden Rapport. Das ZAB-Team besteht aus erfahrenen Fachärzten, Therapeuten und spezialisierten Pflegefachkräften aus den Disziplinen Orthopädie, Altersmedizin und Rehabilitation. Bei der Behandlung der oft von mehreren Begleiterkrankungen betroffenen Patientinnen und Patienten kann im Bedarfsfall auf sämtliche Fachdisziplinen des KSBL zurückgegriffen werden. Das übergeordnete Behandlungsziel ist die Rückkehr der Patientinnen und Patienten in ihr gewohntes Lebensumfeld.

Seit der Gründung wurden im ZAB über 450 Patientinnen und Patienten erfolgreich behandelt. Aufgrund der bestehenden Kompetenzen und Spezialisierungen sowie der einhergehenden Behandlungserfolge wurde das Zentrum im Jahr 2015 von der Akademie für Unfallchirurgie (AUC) nach den DGU®-Richtlinien zertifiziert und nun erfolgreich rezertifiziert. Die Auditoren von CERT iQ (spezialisiert auf Unternehmen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen) sind voll des Lobes über die überdurchschnittlich gut funktionierenden Abläufe im Zentrum, insbesondere auch in der Notfallstation des Bruderholzspitals.