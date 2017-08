Zeugen gesucht: 17-Jähriger nach Auseinandersetzung verletzt

REGA in Eptingen BL im Einsatz: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich

Eptingen BL: Am Sonntag, 20. August 2017, kurz vor 16.00 Uhr, stürzte ein Fahrradfahrer auf der Bölchenstrasse in Eptingen BL. Bei dem Sturz zog er sich diverse Verletzungen zu und musste durch die REGA in ein Spital gebracht werden.