Zeugen gesucht: Einbruch in Weil am Rhein

Im Verlaufe des Dienstagnachmittags kam es in der Blumenstrasse zu einem Einbruch. Betroffen war ein Wohnhaus, an dem der Täter die Scheibe der Terrassentüre einschlug und danach einstieg.Zuvor hatte er versucht, die Tür aufzuhebeln. Der Einbruch wurde erst in den späten Abendstunden festgestellt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Kriminaltechniker suchten am Tatort nach Spuren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise über Auffälligkeiten am Dienstag in der Blumenstrasse.