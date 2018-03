Zeugen gesucht nach Verkersunfall auf der Kreuzung Grosspeter

Zoll Weil am Rhein/Basel: Autofahrer rastet nach Busse aus

Am Donnerstagnachmittag kam es an der Gemeinschaftszollanlage auf der A 5 zu einem Zwischenfall. Ein Autofahrer wurde von Schweizer Grenzwächtern wegen fehlender Vignette angehalten und musste eine Busse in Höhe von 200 Franken sowie 40 Franken für die Vignette bezahlen.