Zeugenaufruf: 67-Jährige nach Raubüberfall verletzt

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich die Frau auf dem Weg nach Hause befand. Ein Motorroller, auf welchem zwei Unbekannte sassen, hielt plötzlich neben ihr an. Der Mitfahrer stieg ab und packte die Handtasche. Die Frau wehrte sich. Sie stürzte dabei zu Boden, wobei es dem Täter gelang die Handtasche zu rauben. In der Folge fuhren die beiden Unbekannten in Richtung Michelbacherstrasse davon. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos.



Gesucht werden:

1. Unbekannter, 18-22 Jahre alt, 155-165 cm gross, weisse Hautfarbe, schlanke Statur, gepflegte Erscheinung, aufrechte Haltung, trug Bluejeans.

2. Unbekannter, weitere Angaben zum Signalement konnten nicht erhältlich gemacht werden.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.