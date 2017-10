Zeugenaufruf: Fahrerflucht nach Kollision zwischen Personenwagen und Fahrradfahrerin in Allschwil

Am 18. Oktober 1356 kam es in der Region Basel zum bisher stärksten Erdbeben Mitteleuropas. Die heftigen Erdstösse liessen auch einen Eckturm der Basler Stadtmauer teilweise einstürzen. Die Schäden an den Wänden des Stadtmauerturmes sind heute in der neu konzipierten Archäologischen Informationsstelle am Kohlenberg noch zu sehen.