Zeugenaufruf: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall auf A2 bei Pratteln

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17./18. April 2018, in der Zeit von 23.00 Uhr bis 04.30 Uhr, kam es auf der Autobahn A2 in Pratteln BL zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Spurabbausignalwagen beschädigt wurde. Die Polizei sucht Zeugen