Zeugenaufruf: Festnahmen nach Raub am Aeschenplatz

Privatbank Mirabaud erweitert Team in Basel und zieht in den Hardhof

Die Basler Niederlassung der Privatbank Mirabaud & Cie SA ist in den Hardhof umgezogen – ein geschichtsträchtiges Gebäude der Stadt am Rhein. Gleichzeitig verstärken vier neue Mitarbeitende das Team, um das Geschäftsfeld Wealth Management in der Nordwestschweiz auszubauen.