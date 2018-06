Zeugenaufruf: Kollision zwischen Fahrradfahrerin und Lieferwagen in Therwil

Ein 32-jähriger Lieferwagenlenker fuhr auf der Oberwilerstrasse in Richtung Therwil-Dorf. Gleichzeitig fuhr eine 20-jährige Fahrradfahrerin auch auf der Oberwilerstrasse in die selbe Richtung. Es kam aus noch ungeklärten Gründen bei einem Überholmanöver zu einer Kollision zwischen dem Lieferwagen und der Fahrradfahrerin. Beim Unfall verletzt sich die Fahrradlenkerin leicht und musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden.

Aufgrund des unklaren Unfallhergang, sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Sachdienliche Angaben sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35.