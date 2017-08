Die älteste Baslerin und Radiopionierin Helene «Helli» Stehle ist am Wochenende mit 109 Jahren in Basel verstorben, wie das SRF am Montag berichtet. Stehle wurde 1939 beim Landessender «Beromünster» engagiert. Damit war sie die erste Radiosprecherin in dieser Männerdomäne.