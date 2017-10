In Lörrach fielen zwei Männer auf, die zwei Polizeieinsätze veranlassten. Ein 91-Jähriger Herr verteilte auf der Strasse an Autofahrer Blumen . Sein Ziel war es, junge Menschen auf die positive Wirkung von Heilkräutern hinzuweisen. Ein weitaus jüngerer, aber alkoholisierter Mann, trank sich nach einer Polizei-Kontrolle einen noch grösseren Rausch an und schlief in einem Bankvorraum.