Zeugenaufruf: Mumpf - Nach Kollision mit Roller davongefahren

Auf seinem Roller fuhr der 18-Jährige am Mittwoch, 28. März 2018, kurz vor 18 Uhr auf der Hauptstrasse von Stein her durch das Dorf Mumpf. Im Zentrum bog er nach links in Richtung Obermumpf ab. In der Einmündung stand gleichzeitig ein rotes Auto, dessen Lenker nach links in die Hauptstrasse einbiegen wollte. Trotz des vortrittsberechtigten Rollers fuhr er los und verursachte dadurch eine Kollision.

Beim Sturz erlitt der 18-Jährige Prellungen. Zudem wurde sein Roller beschädigt.

Der Automobilist fuhr ohne anzuhalten in Richtung Möhlin davon. Die Kantonspolizei in Frick (Telefon 062 871 13 33) sucht den unbekannten Mann sowie Augenzeugen.