Zeugenaufruf: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an katholischer Kirche in Schopfheim

Nach langer Wartezeit, dem Durchlaufen von 15 Amtsstellen und dem Sicherstellen, dass alle Auflagen zur Haltung der Forellen in der Walliser Kanne erfüllt werden, wurde nun am heutigen Karfreitag die erste Forelle Blau in Seppi Schüpfers Restaurant serviert. Noch heute und morgen werden 160 Stück auf den Tellern der Gäste landen - und zwar so frisch wie es nur geht, direkt aus dem Becken in die Küche und dann zum Tisch.