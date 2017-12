Zeugenaufruf: Schaden in Höhe von 55‘000 Franken wegen beschädigten Alleebäumen

Am 08.12.2017 stellte die Stadtgärtnerei fest, dass in der Lörracherstrasse, bei der Tramhaltestelle Weilstrasse, vierzehn am 01.12.2017 gepflanzte Alleebäume von einer unbekannten Täterschaft abgeschnitten bzw. abgesägt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund CHF 55‘000.—.