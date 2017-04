Zeugenaufruf: Schussabgabe in Pratteln

Die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel gaben die Studie «Medikamentenprüfungen an der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel (PUK) zwischen 1950 und 1980» in Auftrag. Die Untersuchung zeigt, dass in der PUK Patientinnen und Patienten nicht zugelassene Medikamente erhielten, jedoch keine besonders verletzlichen Patientengruppen systematisch betroffen waren. Auf Prüfungen an Kindern gibt es keine Hinweise.