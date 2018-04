Zeugenaufruf: Sexuelle Belästigung und Drohung

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Frau ihren Wohnort betrat. Dabei folgte ihr ein Unbekannter, welcher vorgab, jemanden im Haus zu besuchen. Danach stieg er zusammen mit ihr in den Lift. Plötzlich bedrängte er die Frau. Er bedrohte sie, in dem er sagte, dass er eine Stichwaffe mit sich führe. Als der Lift stoppte, versperrte er ihr den Weg und belästigte sie sexuell. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe. In der Folge flüchtete der Täter in Richtung Messe. Die Frau alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Gesucht wird:

Unbekannter, 30-35 Jahre alt, 165-170 cm gross, dunkler Teint, südländischer Typ, feste Statur, ungepflegte Erscheinung, kurze schwarze Haare, aufrechte Haltung, unrasiert, trug schwarze Baseballcap, schwarze Lederjacke, schwarze Hose, tiefe Stimme, sprach gebrochen Deutsch.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.