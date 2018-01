Zeugenaufruf: Überfall auf 83-Jährige am Neujahrstag

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Frau von der Lange Erlen her durch die Wiesendamm-Promenade spazierte. Nach dem Hochbergersteg wurde ihr unvermittelt von hinten die Umhängetasche weggerissen, wobei sie stürzte und sich verletzte. Die Frau wurde durch die Polizei in die Notfallstation verbracht. Der Täter flüchtete darauf mit der Tasche in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Gesucht wird:

Unbekannter, 20-30 Jahre alt, 160-170 cm gross, 60-70 kg schwer, braune Hautfarbe. Der Täter flüchtete mit einem blauen Fahrrad.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.