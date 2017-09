Am Samstagmorgen zwischen ca. 04:00 Uhr bis 04:45 Uhr, ereignete sich in der Frobenstrasse 10 in Basel, beim Einparken eines grauen Mercedes-Benz C240 in eine Parklücke, einen Selbstunfall. Als die Erstpolizei an Ort eintraf, konnten sie drei Fahrzeuginsassen antreffen. Alle involvierten Personen standen unter dem Einfluss von Alkohol.