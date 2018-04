Zeugenaufruf: Waldbrand in Röschenz erfordert Feuerwehreinsatz

Die entsprechende Meldung an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal erfolgte um 14.07 Uhr durch eine aufmerksame Drittperson. Als die ausgerückte Feuerwehr am Ereignisort eintraf brannte der Wald im Gebiet Forstberg auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmeter. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die genaue Brandursache ist noch unklar und wird durch die Spezialisten der Polizei Basel- Landschaft abgeklärt. Gemäss bisherigen Hinweisen dürfte das Feuer aber bei einer inoffiziel- len Feuerstelle ausgebrochen sein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Brand machen können. Hinweise sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35.

Generell empfiehlt die Polizei Basel-Landschaft in Bezug auf den Umgang mit Feuer im Wald, folgende Verhaltensregeln:

• Werfen Sie keine Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer weg;

• Entfachen Sie Feuer nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen - oder verzichten Sie ganz aufs Feuer vor allem wenn es windet;

• Verzichten Sie im Wald und an Waldrändern auf die Nutzung von mitgenommenen Garten- grills und improvisierten Feuerstellen (Wurzelbrände unter der Oberfläche);

• Entfernen Sie allfälliges, brennbares Material in unmittelbarer Umgebung zur offiziellen Feuerstelle (Totholz, Laub, dürres Gras);

• Überwachen Sie dauernd die Feuerstelle und die angrenzende Umgebung;

• Löschen Sie vor dem Verlassen der Feuerstelle das Feuer und die Glut vollständig.