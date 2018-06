Zeugenaufruf nach Kollision bei Schützenmatte

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 47-jährige Personenwagenlenker aus Sri Lanka durch die Schützenmattstrasse in Richtung Weiher­ weg.

Der 56-jährige Personenwagenlenker aus der Schweiz fuhr indes durch die Austrasse in Richtung All­schwilerstrasse. Beide beteiligten Fahrzeuglenker gaben an, bei Grün in das Verzweigungsgebiet ein­gefahren zu sein. In der Folge kam es zur seitlichen Frontalkollision der beiden Personenwagen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken an den beiden Personenwagen.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrs­ polizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.