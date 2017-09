Zeugenaufruf nach Kollision und Fahrerflucht

Am Dienstag, 12.09.2017, 12.50 Uhr, auf der Autobahn A2 km 2.2 im Schwarzwaldtunnel, Fahrtrichtung Schweiz, kam es zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Personenwagen zu einem Verkehrs­unfall. Nach der Kollision vereinbarten beide Lenker, dass sie sich persönlich bei der Verkehrspolizei melden werden. Der Lenker des Sattelmotorfahrzeugs hielt sich jedoch nicht an die Vereinbarung und fuhr, nachdem er den Autobahnpolizeistützpunkt passierte, wieder auf die Autobahn A2 in Fahrtrich­tung Deutschland davon.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrs­polizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.