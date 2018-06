Zeugenaufruf nach Überfall mit Waffe auf die Raiffeisenbank Binningen: Fotos des Täters

Binningen BL. Heute Nachmittag, 15. Juni 2018, kurz nach 14.15 Uhr, wurde auf die Raiffeisenbank an der Hauptstrasse 50 in Binningen BL ein bewaffneter Raubüberfall verübt. Verletzt wurde niemand. Der Täter ist flüchtig. Eine umgehend eingeleitete Grossfahndung verlief bis zur Stunde ohne Erfolg.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft betrat ein ca. 190 cm grosser Mann mit sehr schlanker Statur die Raiffeisenbank Binningen und verlangte mittels Vorzeigen einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. In der Folge flüchtete er mit mehreren tausend Franken in Richtung Kronenplatz in Binningen. Der Täter weist eine gepflegte Erscheinung auf, trägt einen Zweitagebart und spricht gebrochen Deutsch. Weitere Abklärungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft sind im Gange, dies teilte die Polizei BL in einer Medienmitteilung mit.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Sachdienliche Angaben sind erbeten an die Einsatzleitzentrale in Liestal, Telefon 061 553 35 35. Für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, setzt die Polizei Basel-Landschaft eine Belohnung in der Höhe von CHF 5‘000 aus.