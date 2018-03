Zeugenaufruf und Festnahme nach Sachbeschädigungen

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Passant beim Wiesendamm verdächtige Geräusche hörte und Nachschau hielt. Dabei stellte er einen Unbekannten fest, welcher an mehreren parkierten Fahrzeugen die Aussenspiegel abschlug. In der Folge verständigte der Passant die Polizei. Dank dessen Hinweis konnte kurze Zeit später der mutmassliche Täter, ein 21-jähriger Spanier, festgenommen werden. Bis anhin wurden zehn beschädigte Autos am Wiesendamm festgestellt.

Zwischenzeitich stellte sich heraus, dass an weiteren Orten Fahrzeuge in ähnlicher Art und Weise beschädigt wurden. Im Erbeergraben wurden bei drei, in der Feierabendstrasse und an der Nidwaldnerstrasse bei je einem Fahrzeug die Scheiben eingeschlagen. Im Schorenweg sowie an der Rosentalstrasse wurden an je einem Auto der Aussenspiegel abgerissen. Ob es sich um die gleiche Täterschaft wie am Wiesendamm handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Insgesamt wurden bis anhin an 17 Fahrzeugen Sachbeschädigungen festgestellt. Es kann nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Autos beschädigt wurden. Allfällige weitere Geschädigte werden ersucht, bei der nächsten Polizeiwache Anzeige zu erstatten.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.