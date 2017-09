Ziefen und Allschwil: Stände der Polizei Basel-Landschaft

Am kommenden Wochenende, zwischen Freitag, 1. September 2017, und Sonntag, 3. September 2017, findet in Ziefen BL die Gewerbeausstellung „5-libertal“ statt, an der auch die Polizei Basel-Landschaft vertreten sein wird. Zudem wird sie am Dorfmarkt in Allschwil vom Samstag, 2. September 2017, mit einem Stand anwesend sein.