Zigaretten auf den Boden werfen kostet in Basel ab Mai 80 Franken

Zigarettenstummel auf den Boden werfen ist in Basel eigentlich schon lange gesetzlich verboten, ab Mai wird es nun jedoch offiziell geahndet. Fast alle öffentlichen Abfallkübel in der Stadt Basel besitzen einen integrierten Aschenbecher, somit haben Raucher keine Ausreden mehr, die fertige gerauchte Zigarette auf den Boden zu werfen. Seit März macht die Stadt mit der Kampagne «Sauberes Basel» die Bevölkerung auf die Busse aufmerksam, ab Mai wird sie nun in Kraft treten.

Eingefordert wird die Busse in Zukunft von der Polizei Basel-Stadt.