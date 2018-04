Zollanlage Riehen-Grenzach wird umgebaut

Weil am Rhein: Autofahrerin fährt Jugendliche an und flüchtet

Ein Verkehrsunfall, der am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr in der Hauptstrasse in Höhe der Einmündung zur Turmstrasse passierte, beschäftigt die Polizei, nachdem der Vorfall erst am Mittag angezeigt wurde.