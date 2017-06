Zollfreie Strasse ab Dienstag für zwei Tage gesperrt

Der Landkreis Lörrach führt am Wiesentunnel an der Bundesstrasse 317 (Zollfreie Strasse) zwischen Lörrach und Weil am Rhein von Dienstag, 6. Juni (7 Uhr), bis Mittwoch, 7. Juni (20 Uhr), Wartungsarbeiten durch. Dafür wird die Zollfreie Strasse gesperrt.

Eine Umleitung während der Arbeiten ist ausgeschildert. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

Gewartet werden die Tunnelbeleuchtung und die Entwässerungseinrichtungen. Des Weiteren wird der Tunnel im Rahmen der Bauwerksprüfung durch das Regierungspräsidium Freiburg überprüft.