Zoo Basel: Nachwuchs bei den Kleinen Kudus

Ochuko trinkt noch regelmässig bei Mutter Cony (5). Die für Kudus typische „Abliegerzeit“ hat er aber hinter sich und er spaziert mit der Herde mit. Die Wochen nach der Geburt war er für das Publikum kaum zu sehen. Fünf Wochen lang lag er versteckt im Stroh und Mutter Cony besuchte ihn nur alle paar Stunden zum Säugen und zur Körperpflege. Seit einer Woche folgt er der Gruppe auch auf die Aussenanlage.

Vater von Ochuko ist Leopold (5). Er ist zurzeit nicht mit der Herde zusammen. Der Grund dafür ist Namib, der 2016 geborene ältere Bruder von Ochuko. Dieser ist mittlerweile zu einem Teenager herangewachsen und macht seinem Vater Konkurrenz. Namib wird den Zoo Basel in den nächsten Monaten verlassen, dann wird Leopold wieder zur Gruppe stossen.

Scheu und selten

Die Zucht der Kleinen Kudus in Zoos ist in einem Zuchtprogramm organisiert (ESB = Europäisches Zuchtbuch). In ihrer Heimat Ostafrika sind kleine Kudus selten geworden. Wilderei, Lebensraumverlust und Jagd machen ihnen das Leben schwer. Ihr Bestand wird von der Weltnaturschutz-Organisation (IUCN) auf unter 120‘000 Tiere geschätzt, der Zoo Basel züchtet Kleine Kudus seit 1956. Die zierlichen Kleinen Kudus leben in der Natur in der Buschsavanne Afrikas, wo sie gerne hinter Gebüschen Schutz suchen. Sie sind recht schreckhaft, weshalb Besucherinnen und Besucher sich im Antilopenhaus möglichst ruhig verhalten sollten.

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk

Im Antilopenhaus im Zoo Basel hat es noch eine weitere Veränderung gegeben: Kurz vor Weinachten reiste Okapi Nuru in den Zoo Antwerpen. Nurus Geburt hatte 2016 für Schlagzeilen gesorgt. Nuru war das erste Okapikind seit elf Jahren, das im Zoo Basel aufwuchs. Der Junge entpuppte sich als aussergewöhnlich kräftig und neugierig. Okapis – die Waldgiraffen aus dem Kongo – sind scheue und seltene Waldbewohner. In Europa kümmert sich das EEP (European Endangered species Programmme) um die Koordination der Okapizucht in den Zoos.