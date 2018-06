Pratteln: Brand in Sperrgutcontainer – starke Rauch- und Geruchsentwicklung

Pratteln BL. Am Sonntagabend, 3. Juni 2018, kurz vor 18.45 Uhr, brannten auf einem Firmenareal am Dammweg in Pratteln drei Sperrgutcontainer. Es verletzte sich dabei niemand, jedoch gab es eine starke Rauch- und Geruchsentwicklung.