Zu Schulbeginn: Von Basel-Stadt zur Begrüssung gleich der Bussenkatalog

Nach den Sommerferien war es soweit: Nach sechs Wochen Ferien ging es für die einen zurück in die Schule und für die anderen begann sie neu. Martin F.* staunte nicht schlecht, als er zu den Einladungen für die Elterngespräche an der Schule einen Bussenkatalog im Couvert mitgeliefert bekam. Der Vater, der sich nie etwas zu schulden kommen liess, erschreckte auch gleich die hohen Summen. Zwar schwänzten weder seine elf-, noch die dreizehnjährige Tochter je die Schule. Weder er noch seine Frau hatten einen Elternabend oder ein Elterngespräch versäumt. Trotzdem erhielt er den saftigen Bussenkatalog.

Androhung von Strafe

Grund für den Bussen für das Schuleschwänzen ist das Basler Schulgesetz, dort steht nämlich: «Bleiben die Eltern den von der Schulpflege, der Schulleitung oder einer Lehrperson angeordneten Elternveranstaltungen oder Gesprächen unentschuldigt fern, können sie von der Schulpflege unter Androhung von Strafe vorgeladen werden. Hatte Basel-Stadt bis 2013 gezögert, Bussen fürs Schule- oder Elternabend schwänzen einzuführen, geht der Kanton heute sogar einen Schritt weiter als die meisten Kantone. So wird hier von unkooperativen Eltern verlangt, dass sie in Zusammenarbeit mit Kind und Schule eine «Bildungs- und Erziehungsvereinbarung erarbeiten.

Martin F.* dagegen erzürnt allein die Warnung, schliesslich kommen in seinem Haushalt Kinder und Eltern ihren schulischen Pflichten nach. Auffällig aber, dass nicht alle Schulhäuser ihren Schreiben gleich den Bussenkatalog zur Begrüssung des neuen Schuljahres beilegen. Auf Anfrage von barfi.ch sagt Mediensprecher Simon Thiriet, dass er dies nicht kommentieren könne, da er den Einzelfall nicht kenne. Klar sei: «Ganz generell ist aber zu sagen, dass die Busse und auch das Androhen einer solchen immer Ultima Ratio ist. Das heisst, dass zuerst zum Beispiel ein Gespräch mit dem Schüler und mit den Eltern stattfindet. In über 95 Prozent der Fälle lässt sich die Situation so klären.» Während sich nicht klären lässt, warum manchen Basler Eltern der Bussenkatalog in die Briefkästen flattert, sagt Simon Thiriet, dass es in keinem Quartier Auffälligkeiten gebe: «Das kann man nicht nach Schulhaus oder nach Quartier festlegen. Jeder Fall ist verschieden und verlangt nach einer neuen Beurteilung.» Also scheint die Verteilung nicht zufällig zu sein.

Brave Basler Eltern

Hingegen spreche das Erziehungsdepartement in Wirklichkeit nur äusserst selten Bussen aus, so sagt Thiriet: «Im 2017 waren es vier bis fünf Kinder. Wenn man jetzt weiss, dass in diesem Schuljahr über 3‘000 Kinder in die Volksschule eingetreten sind, sind die Relationen gut erkennbar: im Promille-Bereich.» Zur Bussenhöhe, die Martin F.* doch recht drakonisch vorkommt, erklärt Simon Thiriet: «Eine Busse ist immer die letzte Möglichkeit und beginnt auch selten mit 500 Franken. Im Schulgesetz steht dazu: Der Bussenrahmen liegt bei tausend Franken.» Er führt aus, dass die Erziehungsberechtigten wiederholt ihre elterlichen Pflichten verletzen müssten, um eine solch hohe Strafe zu bekommen, wie Paragraph 91 des Schulgesetzes festhalte.

In der Regel umfassen die elterlichen Pflichten in der Schweiz die Vorgabe, dass das Kind regelmässig und ausgeruht den Unterricht besucht. Bei Ausflügen ist zweckmässige Kleidung Pflicht. Zuhause muss das Kind lernen und arbeiten können. Elterngespräche und Schulveranstaltungen sind obligatorisch. Dazu müssen Eltern die Schule über besondere Vorkommnisse informieren, die das Kind in seiner Entwicklung oder Aufmerksamkeit beeinträchtigen könnten. Das klingt machbar und ist es auch. Allerdings gibt es viele Grauzonen. Gibt es etwa eine Busse, wenn die Tochter in einem bauchfreien Top zum Adventssingen erscheint? Würde die alleinerziehene Mutter, die einen Elternabend verpasst, weil das jüngere Kind krank ist, zu einer Busse verdonnert? Zum Glück nicht. Bei gesamthaft 15'300 Schülern lassen sich die fünf Bussen tatsächlich vernachlässigen. Wohl gerade deshalb bleibt beim braven Vater Martin F.* ein etwas bitterer Nachgeschmack.

*Name der Redaktion bekannt.