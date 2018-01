Zu eng, zu steif: Ursachenforschung nach der schweren ICE-Entgleisung in Basel

Mittwochmorgen vor gut einem Monat. Bei der Einfahrt in den Basler Bahnhof sprangen drei Wagen eines ICE aus den Schienen. Nach dem Unfall um 17 Uhr fiel der Strom während Stunden aus. Der Bahnbetrieb normalisierte sich erst am Wochenende wieder. Auch die Aufräumarbeiten beim Gleis fünf nahmen mehrere Tage in Anspruch. Die Passagiere berichteten, dass es «gerumpelt» und etwa eine halbe Minute gedauert habe, bis der Zug stillgestanden sei. Augenzeugen berichteten, dass der Grund für die Entgleisung eine «Fehlstellung» der Weiche gewesen sein könnte.

Weiche zu weich für ICE?

Auf Anfrage von barfi.ch sagt der Mediensprecher der Schweizer Bundesbahnen (SBB) Oli Dischoe, dass zu den Unfallursachen noch keine Angaben gemacht werden können. Es sei die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST), die nun die Gründe für die Entgleisung untersuche. Allerdings schreiben die SBB auf ihrem Blog: «Die Reparaturarbeiten waren umfangreich, insgesamt mussten die SBB-Mitarbeiter unter anderem zahlreiche Weichenzungenteile und Herzstücke auswechseln. Eine Weiche wurde komplett ersetzt.»

Unterdessen hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle einen Vorbericht veröffentlicht. Dieser hält allerdings nur fest, dass die «Infrastruktur stark beschädigt» worden sei und es auch «erhebliche Schäden an den drei entgleisten Zwischenwagen» gegeben habe. Ein halbes Jahr früher waren einige Wagen eines ICE in Dortmund aus den Schienen gesprungen. Das Eisenbahn-Bundesamt hat die Beurteilung des Zwischenfalls noch nicht abgeschlossen. In Deutschland konzentriere man sich aber darauf, die Weichen und die Fahrzeuge zu untersuchen. Möglicherweise liege der Fehler im Zusammenspiel dieser beiden Faktoren.

«Sehr steif gebaut»

Wie in Dortmund habe man auch in Basel keine «offensichtliche Unfallursache», etwa einen vergessenen Haltekeil gefunden, sagt Christoph Kupper von der SUST. Aussergewöhnlich sei, dass die mittleren Waggons aus den Schienen sprangen und nicht die Zugspitze zuerst. Die Entgleisung in Basel weckt auch Erinnerungen an die Wagen eines Eurocity Zuges die auf dem Wegbnach Mailand aus den Schienen sprangen. Während das SUST in Basel nun Messungen an Rädern und Drehgestellen vornimmt, erscheint vorstellbar, dass die Hochgeschwindigkeitszüge, die «sehr steif gebaut» sind mit den besonders engen Gleisradien und Weichen unmittelbar vor und in Bahnhöfen Mühe haben und deshalb entgleisen könnten. Sicher sei dies allerdings nicht. Dies, so sagt Christoph Kupper gegenüber barfi.ch, bleibe noch abzuklären.