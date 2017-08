Zu spät gefeiert: Vor 41 Jahren war das erste Klosterbergfest, nicht vor 40 Jahren – eine wahre Geschichte mit wilden Wendungen

Es ist wie bei jedem wilden Volksfest, das vier Jahrzehnte überstanden hat. Die Zeiten der Gründung, des wahren Anfangs, verlieren sich oft irgendwo in den Erzählungen und Legenden von damals. Es gibt so viele Versionen wie Menschen, die beteiligt gewesen waren, es einfach von sich behaupten und natürlich tatsächlich auch später beteiligt waren. Aber filtert man die Erzählungen und fügt die Einzelstücke zusammen, so zeigt sich ein Bild, grobkörnig vielleicht, aber umso deutlicher, aus einer Zeit, in der Basel noch ziemlich anders war.

Man konnte also bisher behaupten: So genau weiss es keiner mehr. Das ist in etwa, was der heutige Organisator Onorio Mansutti mit gutem Gewissen sagt, und das, was man deshalb in den Zeitungen derzeit liest. Doch amtliche Dokumente, Bewilligungen und Anträge, die barfi.ch vorliegen, zeigen das richtige Bild. Eigentlich im ganz Kleinen gedacht, begann aufgrund einer verrückten Idee, vor 41 Jahren schon beim ersten Mal mit zehntausenden von Besuchern, was dieses Wochenende den ganzen Klosterberg und die umgebenden Gassen wieder zum Beben bringt. So erwuchs dieses Multikulti-Fest aus einer bescheiden geplanten, simplen «Uusestuehlete», damals Ende der 1970er, als das Atlantis zum Gravitationszentrum der Kultur und Subkulturen wurde.

1976: Die Geburtsstunde beim Klosterberg-Brunnen

Es geschah also nicht an einem August-Wochenende, wie es heute jeweils passiert, sondern während einem lauen Mai-Wochenende 1976. Genauer: Am Wochenende des 9. Mai 1976. Der Figaro Gérard Loch hatte die Idee dazu, zusammen mit Hans-Ruedi Ledermann und Christian Heeb. Von den zwei späteren Radiogründern war Heeb gemeinsam mit Mansutti Mitgründer des modernen Restaurants Atlantis. Das erste Klosterbergfest - es trug bereits diesen Namen - war einfach, noch nicht allzu gross, familiär, mit Torwand, Ständen, Stühlen. Sein Gravitationszentrum war beim Klosterbergbrunnen, genau dort, wo sich heute noch der Salon von Coiffeur Loch befindet. Und ja: Loch hat immer noch die Bewilligung im Archiv, nur eines der Dokument die das Original-Datum belegen.

Für Ledermann und Heeb war der Anlass zugleich die Chance, für ihre wilden Radioträume zu weibeln. Um die Sendekonzession zu erhalten, brauchten sie so viel Rückhalt in Basel wie nur möglich. Loch wiederum erinnert sich freudvoll an das Fest, schwärmt davon, wer alles auf den Beinen war. Kein Wunder, es war eine goldene Zeit für den Klosterberg: Jeden Tag Live-Musik, das «-tis» wurde der «place to be» für die Basler Szene und weit darüber hinaus. Tische und Bänke wurden angemietet, eine Livebühne vor dem Brunnen erstellt und Freunde der Initianten sorgten für Bewirtung und Geschäft.

Dabei hätte es auch bleiben können, wenn bei der Premiere 1976 nicht völlig unerwartet Zehntausende von Baslern am Klosterberg aufgetaucht wären. In den Seventies war Gründerzeit, die fetten Achtziger standen vor der Türe, gute Ideen hatten Hochkonjunktur. Basel war scharf auf Kultur, man sog alles auf wie ein ausgetrockneter Schwamm die Wassertropfen.

Die Anfänge waren trotz Grossandrang familiär, gemütlich, fröhlich

Nach dem in diesem Ausmass völlig überraschenden Gästeandrang, wiederholte man 1977 das Fest. Vor dem ersten Mal eigentlich noch ungeplant, denn mit einer Fortsetzung hatte man nicht gerechnet. Das Datum legte man aber in den wettersicheren Spätsommer, wenn die Festivitäten der Stadt schon langsam ausklingen und es auf den Herbst zugeht. Der Perimeter war noch nicht wirklich grösser: In den Anfangsjahren war nur der halbe Teil des Klosterbergs eine Feststrecke, vom Geburtsbrunnen bis etwas unterhalb des Atlantis und auf dem gleichnamigen Wurmfortsatz des Klosterbergs hinunter zum Besenstiel. Der Erfolg gab den Initianten recht: So kann es weitergehen. So muss es weitergehen.

Das Fest wuchs und gedeihte. Bald stieg auch das Atlantis-Wirtepaar Cassini ein und brachte die Live-Shows zum Blühen. Onorio Mansutti, auch Atlantis-Betreiber, erfand die Caipirinha-Ecke, heute noch berühmt. 1981 stiess dann der Architekt Arthur Fischer dazu, Eddie und Cécile Cassini brachten ihn ins Team, und unter seiner Ägide als Bauchef des Vereins wuchs das Fest massgeblich. Es wurde mit der Zeit wilder, multikultereller und heute ist es eine einzige grosse Party, sogar die Pratteler Konzertfabrik Z7 hat eine Bühne vor Ort.

Die erste Bewilligung, sagt Fischer heute, habe auf einer halben A4-Seite Platz gehabt. Die letzte Bewilligung, die er 25 Jahre später beantragte, erstreckte sich über ganze acht Seiten. Anfangs der 1980er entstand die Idee, brasilianische Kinder mit dem Erlös zu unterstützen; bereits zuvor schon wurden Einnahmen des Klosterbergfests für wohltätige Zwecke gespendet, so etwa für Aidshilfe und Erdbebenopfer.

Heute? Ein die Sinne berauschendes Fest aus Farbe, Klang und Lebenslust

Das Fest war von Anfang an ein Lichtblick in Basel. Volksfest bedeutete damals in der Regel immer noch Marschmusik, ordentliche Hüte, Anzüge und adrette Kostüme. Da war der Klosterberg eine Feier-Oase: Nicht zu schräg, wie die linken Feten aus den Kreisen der damaligen POCH, die am Rhein stattfanden, und hip statt steif wie die anderen Volksfester der Stadt. Hingehen, feiern, auch die Szene geniessen: Was im Atlantis gedieh, transponierte einmal im Jahr auf die Strasse. Das war, was man sich unter Feiern vorstellte, vor allem in den heissen Achtzigern. Gegen Ende des Jahrzehnts fanden während des Klosterbergfests im Hof des Doetsch-Grether-Hauses Discos von Radio Basilisk statt, man feierte und das satt.

Heute ist das ursprünglich betont familiär ausgerichtet Klosterbergfest längst ein tobender, pulsierender Strom aus Menschen, Ständen, Bühnen, Musik, Getränken und auch Waren aus aller Welt. Ein Multikulti-Fest, das den Basler Spätsommer feiert wie kein anderer Event der Stadt. Wenn Tino Krattigers «Im Fluss» zu Ende ist, wenn die letzten Dudelsackklänge von Erik Julliards «Basel Tattoo» schon lange verhallt sind, die Schule wieder angefangen hat, dann feiert das Klosterbergfest das Leben, die Freude, auch das Exzessive, bevor der normale Trott der Alltags- und Arbeitswelt wieder Einzug hält.

Es ist die Leistung des Gründertrios um Figaro Gérard Loch, später der Atlantis-Wirte Cassini und derer, die ihre Arbeit fortgesetzt haben. Und auch von Onorio Mansutti, der die Welle seit den Anfangszeiten des Festes mitreitet und der Party nach einigen Jahren mit seiner Stiftung «Kinder in Brasilien» endgültig seine südamerikanische Note verlieh: Seit der zunächst vergeblich bescheidenen angedachten «Uusestuehlete» beim Klosterberg-Brunnen bis zum die Sinne berauschenden Fest aus Farbe, Klang und Lebenslust, das sich vom Klosterberg rund um das Theater und bis zur Heuwaage erstreckt, hält das Fest seinen Platz in der Stadt mit Stolz fest besetzt. Diese Wochenende zum 41. Mal.

