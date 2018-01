Zügelunternehmen BVB? Den Schrank im Drämmli transportieren ist gestattet

In Pratteln, Heimat von Ikea, ist es Samstags besonders krass: Da wird in Tram, Bus oder Zug gehievt, was irgendwie gerade noch durch die Türen reingeht. Auch hinter dem Bahnhof auf der Gundeli-Seite werden im Takt des Fahrplans Flachbildschirme ins Tram gehieft. Manche Leute wiederum sehen im Tram gleich ein Zügelunternehmen. So war diese Woche mitten im Feierabendverkehr das Einsteigen in den 11er am Barfüsserplatz unmöglich. Ein mittelgrosser Kleiderschrank versperrte direkt an der Türschwelle das Einsteigen ins Drämmli. Transporte mit dem ÖV erscheinen praktisch - für den Möbelbesitzer, nicht die Passagiere.

Das Verrückte: Das Ganze ist erlaubt! Im Reglement des Tarifverbundes Nordwestschwei wird festgehalten, was in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Region transportiert werden darf. Nur: «Einen Kleiderschrank findet Sie in diesem Reglement nicht, rein theoretisch dürften Sie einen solchen also transportieren», sagt die Sprecherin der Basler Verkehrsbetriebe, Sonja Körkel. In der Praxis bleibt es dem Wagenführer allerdings vorbehalten, den Schrankbesitzer aus seinem Gefährt zu verbannen. Denn das hölzerne Ungetüm könnte bei einer scharfen Bremsung umstürzen und die Fahrgäste verletzen. «Der Wagenführer ist am Schluss immer für die Sicherheit zuständig», ergänzt BVB-Sprecher Benjamin Schmid.

Hündli in die Tasche, Velo in die Hand

Es muss nicht alles überdimensional gross sein, was in den grünen und gelben Fahrzeugen transportiert sind. Wer einen kleinen, handlichen Wauwau, bis 30cm Schulterhöhe, hat, darf diesen in der Handtasche transportieren und spart sich so die Kosten für das Hunde-Ticket. Nicht nur Hunde, auch Katzen und «ähnliche zahme Kleintiere» dürfen ins Handgepäck. Doch wehe sie verlassen während der Fahrt ihre Tasche. Dann gelten sofort die gleichen Regeln, wie für die grösseren Hunde. Es muss ein Billet gelöst werden – zweite Klasse ermässigt. Es existiert übrigens auch das Hunde U-Abo.

Keine Velogarantie

Ohne Gnade kommen Velofahrer aus, die ihren Drahtesel ins Tram laden wollen. Denn auch dafür muss ein gültiges Velo-Billet gelöst werden. Der Transport des Stahlrosses im Tram oder Bus ist damit aber nicht garantiert. Das Mitnehmen von Velos ist nur ausserhalb der Stosszeiten erlaubt und selbst dann nur, wenn genügend Platz vorhanden ist. Kinderwagen und Rollstühle haben Vortritt.

Auch wenn es theoretisch erlaubt ist, das Drämmli für das Zügeln ganzer Haushalte einzusetzen, gern gesehen wird das nicht. Die BVB agiert sehr vernünftig: «Wir appellieren in dieser Sache an den gesunden Menschenverstand, da es wohl wenig komfortabel und praktisch ist, einen Gegenstand solcher Grösse in einem Tram oder Bus zu transportieren. Zudem sollten unsere weiteren Fahrgäste, ebenfalls komfortabel und vor allem sicher reisen können.» Das Klavier meiner Grossmutter bleibt deshalb vorläufig bei der alten Dame. Obwohl...

