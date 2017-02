Zunahme der Arbeitslosigkeit in den beiden Basel weniger stark

Die Lage auf dem Basler Arbeitsmarkt im Januar 2017

Ende Januar 2017 waren im Kanton Basel-Stadt 4‘181 arbeitslose Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) registriert, 149 Personen mehr als im Dezember 2016 (+3.7%). Die Arbeitslosenquote stieg somit von 4.1% im Vormonat auf 4.2% im Berichtsmonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat (Januar 2016) stieg die Anzahl der arbeitslosen Personen um 234 (+5.9%).

Jugendarbeitslosigkeit im Januar 2017

Von Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) betroffen waren insgesamt 419 Personen, 27 Personen mehr als im Vormonat (+6.9%). Bei den 15- bis 19-Jährigen waren es 91, bei den 20- bis 24-Jährigen 328 Personen. Die Jugendarbeitslosenquote stieg somit von 4.3% im Vormonat auf 4.6% im Berichtsmonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt sich eine Zunahme um acht Personen (+1.9%).

Stellensuchende im Januar 2017

Insgesamt wurden 5‘954 stellensuchende Personen registriert, 166 mehr als im Vormonat (+2.9%). Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg diese Zahl um 420 Personen (+7.6%).

Gemeldete offene Stellen im Januar 2017

Die Zahl der bei den RAV gemeldeten, offenen Stellen stieg um 16 auf 159 Stellen (+11.2%). Es gab 73 Zugänge und 58 Abgänge bei den offenen Stellen im Verlauf des Monats. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 17 Stellen mehr gemeldet (+12.0%).

Aussteuerungen im November 2016

Gemäss Angaben der Arbeitslosenkassen belief sich die (vorläufige) Zahl der Personen, welche ihr Recht auf Arbeitslosenentschädigung im Verlauf des Monats November 2016 ausgeschöpft hatten, auf 128 (Stand 2. Februar 2017). Im Vormonat betraf es 92 Personen.

Mit 3,1 Prozent war die Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Landschaft Ende Januar gleich hoch wie einen Monat zuvor. In Basel-Stadt stieg die Quote jedoch um 0,1 Punkt auf 4,2 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte.

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen hat dagegen in beiden Kantonen zugenommen: In Basel-Stadt stieg sie gegenüber dem Vormonat um 149 auf 4181. Gegenüber dem Vorjahresmonat beträgt das Plus 234. In Baselland wurde mit 4659 Menschen ohne Arbeit eine Zunahme um 12 respektive 46 verzeichnet.

Unterschiedlich war die Entwicklung bei den registrierten Stellensuchenden: Einer Zunahme um 166 auf 5954 im Stadtkanton stand ein Rückgang um 12 auf 6111 in Baselland gegenüber. Dagegen waren in beiden Kanton mehr offene Stellen gemeldet als im Vormonat: In Basel-Stadt stieg ihre Zahl um 16 auf 159, im Baselbiet um 49 auf 249.