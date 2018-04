Zusätzliche Direktverbindung via Luzern nach Locarno auch ab Basel

Ab dem kommenden Wochenende kann die SBB einen vielfachen Kundenwunsch erfüllen und eine zusätzliche Direktverbindung via Luzern ins Tessin anbieten. Der zusätzliche Frühzug fährt in Olten um 7.30 Uhr und in Luzern um 8.18 Uhr ab und kommt in Locarno um 10.15 Uhr an. So kommen die Passagiere am Wochenende bequem und ohne umzusteigen nach Locarno. Der Zug hält nach Luzern in Arth-Goldau, Bellinzona und anschliessend in Locarno.

Ab dem 20. Mai 2018 kann diese Verbindung bis Basel verlängert werden. Der Direktzug verlässt Basel um 07.04 Uhr und verkehrt ohne Halt bis Olten und weiter bis ins Tessin. Wegen einer Baustelle zwischen Basel und Olten kann die Verbindung ab Basel erst ab Mai angeboten werden.

Der zusätzliche Direktzug via Luzern entlastet zudem die Züge ab Zürich zwischen Arth-Goldau und dem Tessin.