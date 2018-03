Zusätzliche Sitzbänke für Reinach: Die Gemeinde sammelt Vorschläge der Bevölkerung

Die Gemeinde Reinach hat sich im Jahres- und Entwicklungs-Plan 2016-2020 und im Strategischen Sachplan 6 zum Ziel gesetzt, die Infrastruktur für den Fuss- und Veloverkehr zu verbessern und die Attraktivität der Freiräume zu steigern. Ein Element zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und zur Belebung des öffentlichen Raums sind Sitzbänke: Mit ihnen werden Begegnungsorte für Alt und Jung geschaffen, sie bieten die Möglichkeit eine Pause einzulegen, das Mittagessen draussen zu geniessen, die Umgebung zu beobachten und zu plaudern. Aus diesem Grund prüft die Gemeinde Reinach sinnvolle Ergänzungen und neue Standorte für Sitzbänke auf dem Gemeindegebiet und lädt die Bevölkerung ein, sich zu beteiligen. Miteinbezogen ist auch die Alterskommission der Gemeinde, denn eine von ihr durchgeführte Bedürfnisumfrage (einsehbar auf der Webseite der Gemeinde) aus dem Jahr 2015 hat ergeben, dass auf dem gesamten Gemeindeareal zu wenige Sitzmöglichkeiten vorhanden sind – und gerade für ältere Menschen sind diese unerlässlich.

Vorschläge einreichen: Online oder im Gemeindezentrum auf der Karte einzeichnen

Bis zum 3. Juni 2018 können Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde ihre Vorschläge, wo sie sich zusätzliche Sitzbänke wünschen, zukommen lassen. Die Vorschläge können einerseits via Onlineformular auf der Webseite der Gemeinde (Stichwort: Sitzbänke) eingereicht werden. Dort ist auch eine Karte, wo alle bereits vorhandenen Sitzbänke eingezeichnet sind, abrufbar. Andererseits können Einwohnerinnen und Einwohner auch direkt im Gemeindezentrum vorbeikommen und ihre Vorschläge auf der dort ausgehängten Karte (2. Stock, vor Zimmer 210) einzeichnen, und zwar jeweils von Dienstag bis Donnerstag von 8-12 Uhr und von 14-17 Uhr. Eine weitere Möglichkeit der Gemeinde die Vorschläge mitzuteilen, besteht an der AGIR: Am Samstag, 2. Juni, sammelt Salomé Mall, Leiterin Mobilität und Aussenraum, von 16 bis 17 Uhr Ihre Wünsche. Zusätzlich können die Besucherinnen und Besucher an der AGIR auch verschiedene Sitzbank-Modelle ausprobieren.