Zusammenarbeit mit dem Kanton Jura bei Luftqualitätsmessungen

Das Lufthygieneamt beider Basel (LHA) betreibt seit über 30 Jahren ein Luftmessnetz zur Überwachung der Luftqualität. Die Umweltschutzgesetzgebung verpflichtet die Kantone, regional und an kritischen Standorten die Einhaltung der Grenzwerte zu überprüfen und darüber zu informieren. Die Kantone haben sich im Zuge der Zeit zu regionalen Messverbünden zusammengeschlossen und das Informationsangebot vereinheitlicht; so auch in der Nordwestschweiz, wo die Kantone AG, BE, BL, BS, JU und SO eine langjährige Zusammenarbeit pflegen.

Die Messtechnik sowie die Information haben seither wesentliche Entwicklungen erfahren: von den „Hand-Messungen“ zum vollautomatisierten Messnetz und von der Berichterstattung in Druckmedien zu Online-Daten auf dem Internet und Smartphone App. Der hohe Automatisierungsgrad erfordert zunehmend Spezialwissen und technische Infrastruktur. Andererseits ermöglicht die Vereinheitlichung, dass Aufgaben zum Nutzen der Kantone konzentriert werden können.

Die vertiefte Zusammenarbeit mit den Nachbarn ist erklärter Wille der Kantone BL und BS. Sie begrüssen, dass die Partnerschaft in der Nordwestschweiz bei der Luftqualitätsüberwachung um den Kanton Jura erweitert werden kann, und sichern die Verbindlichkeit der gegenseitigen Aufgabenerfüllung zu. Dazu soll das gemeinsame Lufthygieneamt beider Basel gemeinsame Vereinbarungen für eine langfristige Zusammenarbeit mit den Nachbarn eingehen.