Zusammenarbeit zwischen EXIT und dem Felix Platter Spital

In diesen Weiterbildungen wird es nicht darum gehen, Hausärzte zu Sterbehelfern zu machen, wie «Blick» und «Schweiz am Sonntag» titelten, sondern darum, sie für die Abklärung der Urteilsfähigkeit zu schulen. Die Urteilsfähigkeit einer sterbewilligen Person ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Freitodbegleitung und muss in jedem Fall von assistiertem Suizid vorgängig durch einen Arzt bestätigt werden. Die Memory Clinic des Felix Platter-Spitals bietet seit letztem Jahr im Raum Basel keine Beurteilung der Urteilsfähigkeit mehr an von Patienten, die angesichts einer beginnenden Demenz eine Freitodbegleitung vornehmen möchten. Aufgrund dieser Tatsache einigte man sich auf folgende neue Lösung: In speziellen Kursen der universitären Altersmedizin sollen sich künftig niedergelassene Ärzte ausbilden lassen können für die sachgerechte Beurteilung der Urteilsfähigkeit nicht nur im Zusammenhang mit Freitodbegleitungen, sondern beispielsweise auch mit einem Testament oder einem Vorsorgeauftrag.

Damit sollte es mittelfristig im Raum Basel wieder möglich werden, dass Patienten, die eine Freitodbegleitung anstreben, einen Arzt finden, der ihnen die Urteilsfähigkeit auch im Falle beginnender Demenz bescheinigen kann. Bei Wunsch eines Patienten auf Suizidhilfe sind Ärzte also zwar bei den dafür notwendigen Vorabklärungen mitinvolviert, jedoch wird die eigentliche Freitodbegleitung nach wie vor durch die ausgebildeten Sterbebegleiterinnen von EXIT betreut.