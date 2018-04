Zusammenführung der Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz EKNZ ist eine Erfolgsgeschichte

Seit Anfang Jahr wird die Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz EKNZ neu von Prof. Dr. med Christoph Beglinger geleitet, ehem. Chefarzt Gastroenterologie Universitätsspital Basel und Dekan der medizinischen Fakultät. Zuletzt war er bis Ende 2017 Leiter der Forschung im St. Claraspital Basel. Vizepräsidenten der Kommission sind Dr. pharm. Marco Schärer, Kantonsapotheker Solothurn (bisher) und neu Dr. rer. biol. hum. Angela Frotzler, Leiterin klinische Studien Schweizerisches Paraplegiker Zentrum Nottwil. Mit dieser Führung geht die Ethikkommission EKNZ in eine neue Pha- se.

EKNZ ist eine Erfolgsgeschichte

An der Gesamtsitzung der EKNZ vom 19. April ist der bisherige Präsident Prof. Dr. med. André P. Perruchoud in einem feierlichen Rahmen verabschiedet worden. Perruch- oud war zuvor Präsident der Ethikkommission beider Basel und leitete 2014 bis Ende 2017 als Präsident die Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz. «Die EKNZ konn- te von seinem riesigen Erfahrungsschatz als Forscher, Chefarzt, Dekan und Verwaltungsrat eines Spitals profitieren», bilanziert Dr. med. Christian Lanz, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Ethikkommission. Die EKNZ sei eine Erfolgsgeschichte. Perruchoud sei es vorbildlich gelungen, mit politischem Geschick drei Kommissionen, die insgesamt elf Kantone vertraten, zu einer Einheit zusammenzuführen. Sehr professionell und qualitativ hochstehend würden heute die Forschungsgesuche beurteilt, so Lanz.

«Patienteninformation müsste verbessert werden»

Prof. Perruchoud zieht ebenfalls eine positive Bilanz. Seit dem Start der EKNZ konnten die Fristen für die Bearbeitung der Dossiers deutlich reduziert werden. Positiv sei die Zusammenarbeit mit den Forschern. «Durch den Dialog mit den Forschern können Probleme gelöst und Lösungen gefunden werden, welche den Studienteilnehmern zu Gute kommen», sagt Perruchoud. Der abgetretene Präsident sieht aber weiteres Verbesserungspotential. So müsste die Patienteninformation über die medizinischen Vorgänge verständlicher werden. Prof. Perruchoud wünscht sich zudem, dass die Forschungsprojekte nach der Freischaltung durch die EKNZ weiter durch die Studien- phase begleitet werden.

Schutz der Patienten steht an oberster Stelle

Verabschiedet hat die EKNZ auch den bisherigen Vizepräsidenten Prof. Dr. med. Gregor Schubiger, zuvor langjähriger Präsident der Ethikkommission Luzern. Auch er zieht eine positive Bilanz über die interkantonale Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit zwischen Ethikkommission und der Forschung sei positiv, die Gesuche könnten speditiv beurteilt werden, sagt Prof. Gregor Schubiger. «Bei der Beurteilung der Forschungsprojekte ist die Abwägung von Risiko und Nutzen für die Teilnehmenden zent- ral. Beide Aspekte sind oft nur abschätzbar. An oberster Stelle steht immer der Schutz der Patientinnen und Patienten, die an den Studien teilnehmen.»