Zwängerei in Birsfelden? Wegen Tankstellenumbau muss breit abgestützer Quartierplan vors Volk

Grund für die Meinungsunterschiede ist der geplante Umbau einer Tankstelle. Diese steht schon seit den 40er Jahren an ihrem Platz, an der Ausfahrt der Rheinfelderstrasse – eine von Birsfeldens Hauptverkehrsachsen. Hier fahren täglich rund 10'000 Fahrzeuge vorbei, wie ein Bericht des Planungsbüros «B+S AG» aufzeigt. Dass die Tankstelle einen neuen Anstrich bekommt, ist für die Einwohner des Quartiers kein Problem. Ein Teil der Seelen im Quartier stört sich allerdings am Drumherum: Über der Tankstelle sollen künftig Wohnungen entstehen, in das Gebäude ein Kindergarten integriert und die Zapfsäulen um einen Shop erweitert werden, der bis elf Uhr geöffnet ist.

Damit die Wohnungen gebaut werden können, musste die Quartierplanung angepasst werden. Diese wurde in den letzten vier Jahren gemeinsam mit der Gemeinde ausgearbeitet und von allen beteiligten Instanzen – von Bund bis Kanton – abgesegnet. Zuletzt wurde der Plan gar an der Gemeindeversammlung mit 123 gegen 90 Stimmen angenommen. Damit hat es sich eigentlich, die klare Bewilligung aller Instanzen müsste deutlich genug sein. Müsste, mit 623 Unterschriften wurde dennoch das Referendum ergriffen. Die Gegner des Zonenplans vertreten verschiedene Anliegen. Hauptargument für den Einspruch ist, dass der geplante Ausbau für zusätzlichen Verkehr sorgen würde. Ein Argument, das nicht einleuchtet.

Shoppen bis in die Nacht

Vor allem der Tankstellenshop ist dem Referendumskomitee ein Dorn im Auge: «Ein Tankstellenshop mit langen Öffnungszeiten wird sich negativ aufs Quartier auswirken», sagt Max Feurer vom Referendumskomitee «4127 Wohnqualität». So würde etwa der Zugang zu Alkohol am Abend erleichtert werden und dies könnte in «Saufgelagen, etc.» enden, schreibt das Komitee auf seiner Website. Nun ist aber Birsfelden wie kaum eine andere Gemeinde bereits mit solchen Shops bestückt, wer fährt da extra zur nächtlichen Stunde daran vorbei ans Ende des Dorfes, fragen sich die Befürworter des Um- oder Neubaus? «Wir begrüssen die Idee eines neuen Quartierladens, mit regulären Öffnungszeiten und einem dem Quartier angepassten Sortiment», steht da weiter. Mehr nicht: Dass es bei Tankstellenshops in der Umgebung zu regelmässigen Saufgelagen kommt, ist den angesprochenen Anwohnern jedoch nicht bekannt.

Die Angst vor giftigen Dämpfen

Dass Alkohol künftig in rauen Mengen an der Rheinfelderstrasse konsumiert wird, ist nicht die einzige düstere Zukunftsvision des Komitees. Des Weiteren fürchtet man sich in Leserbriefen auch vor massiv mehr Verkehr, der gezielt zum Tankstellenlädeli führt. Weshalb und woher der kommen soll, bleibt allerdings unbeantwortet. Dann sorgt man sich um die künftigen Bewohner der Wohnungen im fünfstöckigen Gebäude: Die giftigen Dämpfe der Zapfsäulen würden sich auf ihre Gesundheit auswirken. Trotz modernen Technologien ist man sich bei den Gegnern sicher: «Es geht trotzdem etwas in die Luft.» Nochmals zur Erinnerung, schon seit den 1940er Jahren besteht eine Tankstelle an diesem Standort, Gesundheitsschäden, oder schon nur Reklamationen sind bis heute keine bekannt geworden.

Bleibt also am Ende wieder der beliebte Sündenbock Auto...

Zurzeit steht das Gebäude rund um die Tankstelle leer. In den letzten Jahren befand sich dort die Oldtimer-Abteilung der Kestenholz-Gruppe, die inzwischen nach Pratteln weitergezogen ist. Insgesamt 25 Wohnungen sind auf dem Areal von den Investoren, gemeinsam mit der Gemeinde und einem überparteilichen Komitee, geplant. Am Sonntag stimmt Birsfelden über den neuen Quartierplan ab. Folgt diese Abstimmung dem Trend der bisherigen Quartierplanung, so wird diese angenommen, trotz der Bedenken einiger Anwohner. Immerhin haben Gemeinde-Rat und -Präsident den Plan geschlossen befürwortet. Doch auch die Parteien CVP, EVP, SVP und FDP sprechen sich deutlich für den Quartierplan mit dem Neubauersatz des Jahrzehnte alten Autohauses aus. Selbst die für Ihre Liebe für den Individualverkehr und der dafür nun einmal notwendigen Tankstellen nicht eben bekannte SP hat Stimmfreigabe beschlossen.

Weshalb nun also die erzwungene Volksabstimmung? Selbst Max Freuer vom Referendumskomitee betont, dass ja nicht alles schlecht sei am Quartierplan: «Waren die Leute gegen das verdichtete Bauen? Nein. Waren sie gegen den Kindergarten? Nein. Ohne Tankstellenshop und Tankstelle geben auch wir grünes Licht.»

Ob Birsfelden am kommenden Wochenende deshalb das Rad der Zeit noch einmal um 40 Jahre zurückdreht und wegen Zapfsäulen mit Zubehör auf neuen, zusätzlichen Wohnraum mit grossem Kindergarten verzichten mag? Wohl eher nicht, doch neben Basels Innenstadt drohen auch immer mehr Vororte zu veröden. Die mittel- und langfristigen Folgen tragen die Kurzen aus den Kindsgis, wenn es solche Institutionen in Zukunft überhaupt noch genügend gibt.

