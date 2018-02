Zwei Bäume am Rümelinsplatz bleiben erhalten - Ginkgos müssen weichen

Im vergangenen Jahr verteilte die Schweizer Tafel in 12 Regionen 3'993 Tonnen einwandfreie, überschüssige Lebensmittel – ein wichtiger Beitrag zur Armutslinderung in der Schweiz. Die Spendendatenbank Food Bridge half erfolgreich mit. Auch in Basel wurde einiges an Essen verteilt - so half Benjamin Huggel an einer Aktion im 2017 kräftig mit.