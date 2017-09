Zwei Fahrzeuge bei Brand zerstört – Zeugen gesucht

Kurz vor 2 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung ein, wonach zwei Fahrzeuge an der Oberfeldstrasse in Pratteln (BL) in Brand geraten seien.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft geriet ein Fahrzeug, welches seit mehreren Tagen auf einem Parkplatz parkiert war, aus bisher unklaren Gründen in Brand. Das Feuer griff anschliessend auf ein weiteres Fahrzeug, welches vor dem brennenden Auto parkiert war, über. Die angerückte Feuerwehr konnte die brennenden Personenwagen rasch löschen. Die Autos wurden beim Brand komplett zerstört. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Brandursache wird durch Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft untersucht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Brand machen können. Hinweise sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35.

Möchten Sie sich zum Thema äussern? Hier geht es zur Facebook-Diskussion!