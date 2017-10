Zwei Personen nach Angriff im Anschluss an FCB-Spiel verletzt

Im Anschluss an das Fussballspiel des FCB gegen den FC Thun vom 21.10.2017 wurden zwei Männer im Alter von 29 und 56 Jahren vor dem Stadion St. Jakob-Park von mehreren Personen angegriffen und teils erheblich verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die beiden Männer, Vater und Sohn, von Berlin kommend, auf Besuch in Basel waren und mit Basler Kollegen das Spiel im St. Jakob-Park besuchten. Offenbar stellten Anhänger des FCB fest, dass die beiden aus Berlin stammen, obwohl sich diese nicht als Anhänger des Hertha BSC Berlin zu erkennen gaben. Nach Spielende verliessen die beiden Männer das Stadion. Plötzlich wurden sie im Sektor D, bei der Eventplattform, von rund einem Dutzend Männer, wovon mindestens vier vermummt waren, angegriffen und zu Boden geschlagen. Zudem wurden ihnen Fusstritte gegen den Oberkörper und den Kopf versetzt. Der Vater erlitt leichtere Verletzungen. Hingegen wurde sein Sohn erheblich am Kopf verletzt und musste im Spital behandelt werden. Die Täter flüchteten kurze Zeit später in unbekannte Richtung. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Bei den Angreifern soll es sich um FCB-Fans handeln, auf deren dunklen Kleidung teils Insignien des FCB zu erkennen waren. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.