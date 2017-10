Zwei Unfälle auf Messebahnen fordern Schwerverletzten

Im ersten Fall kollidierten auf der Achterbahn „Rock & Roller Coaster“ auf dem Kasernenareal zwei Achterbahnfahrzeuge in der Einfahrt. Im vorderen Fahrzeug, welches sich in der Einfahrt befand, sassen drei Erwachsene und ein Kind. Aus noch nicht geklärten Gründen kam es offensichtlich zu einer Störung des Bremssystems, sodass ein nachkommendes, einfahrendes Fahrzeug, in welchem sich ebenfalls drei Erwachsene und ein Kind befanden, auf das bereits in der Einfahrt stehende Fahrzeug auffuhr. Durch die Kollision wurde eine Frau verletzt und musste durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden. Vier weitere Erwachsene mussten ambulant behandelt werden. Nicht verletzt wurden die beiden Kinder sowie eine weitere Frau.

Wenig später ereignete sich ein zweiter Unfall auf der Rosentalanlage. Ein junger Mann, welcher sich auf einem „Round up Rounder“– Karussell befand, verliess seinen Platz, sodass er im Karussell zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde. Durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt musste er in die Notfallstation eingewiesen werden.

Auch in diesem Fall ist der genaue Hergang des Unfalls noch Gegenstand der Ermittlungen der der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.