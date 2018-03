Zwei Verkehrsunfälle innert 15 Minuten auf der Autobahn A2 bei Muttenz

Die Baurekurskommission Basel-Stadt präsentierte den Anwohnenden der Amerbachstrasse in Basel ein Ostergeschenk: Nach der gestrigen Augenscheinverhandlung beim Bordell FKK Basel an der Amerbachstrasse 45 flatterte uns heute bereits der zweitinstanzliche Entscheid in die Stuben: Das seit 9 Jahren illegal betriebene FKK Basel muss schliessen.