Zwei Zeugenaufrufe: Brand eines Personenwagens und Fussgänger angefahren

Am 03.09.2017, nach Mitternacht, wurde in der Stänzlergasse, Höhe Birsig-Parkplatz, ein Fussgänger von einem dunklen Mercedes, C-Klasse angefahren. Der Fahrer flüchtete. Etwas später brannte in der General Guisan-Strasse ein Personenwagen auf einem Parkplatz. In beiden Fällen ist die Polizei auf Hilfe von Zeugen angewiesen.