Zwei neue Führungskräfte für Coop

Christian Staub folgt auf Bruno Veit, der für die Geschäftsleitung von Coop seit Mai 2017 interimistisch verantwortlich war. Bruno Veit trat per 31. März 2018 nach langjähriger und Tätigkeit bei Coop in den Ruhestand. Bruno Veit hatte in 42 Jahren verschiedene Kaderfunktionen innerhalb der Coop-Gruppe inne.



Mit Christian Staub soll ein Branchenkenner die Leitung von Coop City übernehmen. Christian Staub war unter anderem in verschiedenen Führungspositionen für Esprit sowie Lidl tätig. Der derzeitige Umbau von mehreren Warenhäusern sowie die Umsetzung des neuen Ladenbaukonzeptes sind Aufgaben, die Christian Staub als neuer Leiter von Coop City weiter vorantreiben soll.

Per 1. April 2018 wechselte auch bei Coop Vitality die Leitung: Virginie Pache Jeschka tritt die Nachfolge von Daniele Madonna an. Daniele Madonna wurde zum Leiter des Geschäftsbereichs Retail des Joint-Venture-Partners Galenica ernannt. Seit 2014 leitete Daniele Madonna die Coop-Vitality-Apotheken und hat die Entwicklung von Coop Vitality entscheidend mitgeprägt.



Coop Vitality konnte mit Virginie Pache Jeschka eine Führungskraft mit langjähriger Erfahrung in der Gesundheits- und Kosmetikbranche in der Schweiz und in Deutschland gewinnen. Virginie Pache Jeschka verantwortete von 2011 bis 2016 die Geschäftsführung von Caudalie Schweiz. Zusätzlich leitete sie ab 2017 auch das Deutschland- und Österreichgeschäft von Caudalie. Zuvor war sie bei L’Oréal Cosmétique Active Suisse SA als Category Managerin und Verkaufsleiterin tätig.