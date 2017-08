Zwei seltsame Fälle für die Polizei in Rheinfelden (D)

Ein ungutes Gefühl beschlich eine in Rheinfelden wohnhafte Frau am Mittwochmorgen. Als es an ihrer Haustüre klingelte und sie öffnete, stand ein unbekannter Mann vor ihr und äußerte eine seltsame Bitte. Er wollte auf den Balkon, um dort nach seiner angeblich verlorenen Zahnprothese zu suchen. Dies kam er Frau nicht geheuer vor, weshalb sie die Polizei informierte. Die kam vor Ort löste den Fall. Der 56-Jährige hatte keine bösen Absichten und suchte tatsächlich nach seiner Zahnprothese. Der Mann hatte am Vorabend Bekannte in einer höhergelegenen Wohnung besucht. Als er sich auf dem Balkon aufhielt, verlor er seine Ersatzzähne und flogen in die Tiefe. Damit war der Fall geklärt und die Streife rückte wieder ab. Ob der 56-Jährige seine Beisser zwischenzeitlich wieder hat, ist nicht bekannt.

Dies war jedoch nicht der einzige kuriose Einsatz für die Polizei in Rheinfelden (D). Sie musste direkt ein zweites Mal ausrücken.

Raucher löst Brand an Bahnhof aus

Das rücksichtslose Verhalten eines Wohnsitzlosen führte am Mittwochabend beim Bahnhof in Rheinfelden-Herten zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Nach polizeilichen Ermittlungen fuhr der 69-jährige Franzose mit der Regionalbahn von Lauchringen nach Basel. An den Haltestellen stieg er jedes Mal aus, sammelte Zigarettenstummel ein und paffte den Rest. Dadurch kam es immer wieder zu Verzögerungen bei der Abfahrt. Beim Bahnhof in Herten stieg der Mann wieder aus, hob eine Kippe auf und rauchte sie zu Ende. Den brennenden Rest schnippte er in eine Hecke, die sofort in Brand geriet. Des Weiteren fingen zwei Mülleimer Feuer. Ein Zeuge meldete den Vorfall über Notruf, worauf Polizei und Feuerwehr ausrückten. Letztere konnte das Feuer rasch löschen.