Zweites Leben für Münchensteiner Schulbänke

Im Rahmen eines Investitionsprogramms wird das in die Jahre gekommene Schulmobiliar in allen Münchensteiner Primarschulhäusern seit 2016 bis ins Jahr 2019 Schritt für Schritt ersetzt. Bislang wurden die Schulhäuser Loog, Löffelmatt und Neue Welt mit neuen Schultischen und Stühlen ausgerüstet. In Kürze erhält auch das Schulhaus Lange Heid, dessen Um- und Erweiterungsbau bald beendet ist, neues Mobiliar.

Der Austausch des Mobiliars im Schulhaus Loog fand bereits im Sommer 2017 statt. Die zwar angejahrten, aber gleichwohl noch funktionsfähigen Pulte und Stühle wurden allerdings nicht der Entsorgung zugeführt, sondern kommen weiterhin ihrem ursprünglichen Verwendungszweck zu - im afrikanischen Inselstaat Madagaskar, also einem der ärmsten Länder weltweit.

Für dieses «zweite Leben» des Schulmobiliars hat die Gemeinde Münchenstein mit der Stiftung Madagascare zusammengearbeitet. Die Organisation ist seit 2003 im Süden des afrikanischen Staates tätig. Im Fokus der Bestrebungen von Madagascare steht die Absicht, Kindern die Basis für eine reelle Chance für eine bessere Zukunft geben zu können.

Anfang Januar 2018 stach das Frachtschiff mit einem ersten Container voll mit Münchensteiner Pulten und Stühlen in Antwerpen in See und erreichte Ende Januar die Hafenstadt Tamatave im Osten Madagaskars. Anfang März traf dann die gute Nachricht aus Madagaskar ein: Der Container mit den gespendeten Schultischen und Stühlen hat den Bestimmungsort unversehrt erreicht und die ersten Klassenzimmer wurden ausgestattet – sehr zur Freude der Lehrpersonen und Schulkinder.