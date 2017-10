Zwischen Burgfelderplatz und Brausebad: Das 4055 lädt zu einer kulturellen Entdeckungsreise

Vom Reisebüro zum Veloladen, von der Goldschmiede zum Keramikatelier: Im Quartier 4055 zwischen Burgfelderplatz und Brausebad wird nicht nur gewohnt, sondern auch gewerkt, serviert, kreiert, verkauft, beraten und so manches mehr. Am 17. November öffnen 20 unterschiedliche Betriebe aus dem Quartier ihre Türen und stellen sich vor: Dabei werden sie einen Abend lang zum Event-Lokal.

Livemusik und Handwerk

An sechs verschiedenen Orten finden an diesem Abend Konzerte statt: Rockig wird es beispielsweise in der Bibliothek Basel West, jazzig im RestaurantMilchhüsli und ein Singer-Songwriter bespielt das CaféLaDiva. Gross ist auch die Bandbreite an Handwerk, das die BesucherInnen in Schneidereien, Keramik-Ateliers, Goldschmied-Ateliers, einer Buchbinderei und in einem Steinbildhauer-Atelier gleich selbst ausprobieren können.

Andere Betriebe zeigen sich in einem ganz neuem Licht: So wird die Apotheke zum Meditationszimmer, ein Veloladen zum Kino und das Reisebüro beherbergt eine Lesung. In der Hinterhaus-Bar NachBAR stellt sich der Neutrale Quartierverein Spalen-Gotthelf vor. Begleitet wird der ganze Abend in vielen Lokalitäten von kulinarischen Spezialitäten und Getränken.

Lokale Wertschöpfung

4055 Quartierkultur rückt das lokale Zusammenleben in den Fokus. An diesem Abend soll zum einen der Austausch zwischen Menschen gefördert werden, die im gleichen Quartier leben, arbeiten oder künstlerisch tätig sind. Zum anderen stellt sich das 4055 auch allen anderen Interessierten aus der Region vor und lädt ein, das aufgeweckte Quartier im Westen Basels zu entdecken.

Abend der offenen Türen:

Freitag 17. November 2017 / 17-22 Uhr / Eintritt frei

Das Programm

1. Käse vom Feinsten

Wirths-Huus, Käsekompetenz & Catering, Colmarerstrasse 10

Raclette, Fondue und Glühwein unter dem Motto «Me git was me wott» in urchiger Atmosphäre.

2. Jazz-Konzert

Restaurant Milchhüsli, Missionssstrasse 61

Konzert mit Studierenden des Jazzcampus Basel ab 19.30.

Dazu serviert Ihnen Ashok Kumar kulinarische, indische Häppchen.

3. Von der Faser zum Garn

Moirai, Missionsstrasse 66

Kreieren Sie ein Andenken aus selbstgesponnenem Faden. Sticken Sie schmucke Weihnachtskarten zu Glühwein und Lebkuchen. Durchgehend von 17.00-22.00.

4. Ring frei!

Atelier Aline Senn, Missionsstrasse 17

Wir laden Sie ein sich von der kreativen und vielfältigen Arbeit im Goldschmiedeatelier inspirieren zu lassen. Durchgehend von 17.00-22.00.

5. Keramikworkshops und Bazar

Keramikatelier GreA, Birmannsgasse 30

Einblick erhalten in die Vielfalt der Arbeiten mit Keramik. Suppe mit Brot, Wein und mehr zusammen geniessen und diskutieren. 17.00-22.00 (17.00-19.00 ist Kinderzeit).

6. Keramik selbst bemalen und Konzert

ceramico – Keramik selbst bemalen, Spalenring 103

17.00-22.00 Keramik selbst bemalen – Weihnachtsdeko.

«Duo Linie 6»: Florian Zimmermann (Fagott), Yukiko Kosugi (Piano): 17.30 lustige Musik für Kinder, 20.30 Klassik-Jazz für Erwachsene.

7. Lesung von Katka Räber-Schneider

Glur Reisen AG, Spalenring 111

Lesung, Fotoausstellung und Präsentation des Buches «Blau» mit Texten und Fotos von Katka Räber-Schneider. 3 Sets: 18.30 / 19.30 / 20.30. Mit skandinavischem Apéro.

8. Jazzapéro @ odds & ends

odds & ends, Ahornstrasse 7

Food, Drinks und feiner Livejazz mit der Alex Felix Formation ab 19.00-22.00 in 3 halbstündigen Sets 19.00 / 20.00 / 21.00.

9. Augeinauge

Schenker Velos GmbH, Allschwilerstrasse 39

Lichtobjekte aus der Werkserie AUGEINAUGE von Ulrich Muchenberger, 19.00-20.30.

10. Vorhang auf – Stuhl besetzt!

Sitbar; Innendekoration und Polsterei, Allschwilerstrasse 41

Drei Vorhänge à 15 Minuten: 18.30 / 19.30 / 20.30

11. Phil McCammon live im Café LaDiva

Café LaDiva, Ahornstrasse 21

In gemütlicher Atmosphäre spielt Singer Songwriter Phil McCammon seine Songs für uns :

2 Sets à 20 Min.: 19.00 / 20.00

12. Den 4055-Taler stanzen und prägen

Goldschmied-Atelier Jürg Schraner, Ahornstrasse 39 (Hinterhof)

Kurz-Workshop: Wir stellen die erste Quartier-Münze her. Durchgehend von 17.00-22.00.

Ausserdem gibt’s Kürbissuppe an der Feuerschale im Hof.

13. In der Meditation Licht und Farben begegnen

Ahorn-Apotheke, Ahornstrasse 24

Wir zeigen uns von einer anderen Seite: Entspannung, Meditation und Farben.

Geführte Meditation: 19.00 / 20.00 / 21.00

14. Was macht eine Handbuchbinderei?

Buchbinderei René Freiburghaus AG, Ahornstrasse 51

Betriebsführung: 18.00 / 20.00

Durchgehend: Selber etwas Handwerkliches herstellen mit Namensprägung. Bilderausstellung der Künstlerin Petra Weber.

15. Miniworkshop im nähRaum 97

nähRaum 97, Allschwilerstrasse 97

Miniworkshop: Eine Kleinigkeit nähen in 4 Sets à 30 Minuten: 17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00. Dabei stellen wir gerne unsere Aktivitäten vor.

16. «Brüder Fërns» live in der Bibliothek

Stadtbibliothek Basel West, Allschwilerstrasse 90

Mit einer rockigen Mischung aus Stimmharmonien und akustischem Können verwandeln die im 4055 wohnhaften Brüder Fërns die Bibliothek in eine Konzertarena!

2 Sets à ca. 30 Min.: 18.30 / 20.00

17. Mittendrin 4055-Kultur-Bar mit Live Band

Kontaktstelle 4055, Stöberstrasse 34

Der Gärtner an der Bar ab 19.00

Band «catastrophe waitress» ab 20.00

18. Cello live in der NachBAR

NachBAR, Türkheimerstrasse 58 (Hinterhaus)

Cellovariationen mit Jonathan & Freinds: 3 Sets à 15 Min.: 18.30 / 20.00 / 21.30.

UND: Der Neutrale Quartierverein Spalen-Gotthelf stellt sich vor.

19. Moviebike Abend CO13

CO13/Veloladen, Hegenheimerstrasse 57

«Das grosse Rennen von Belleville» 19.30-21.00

Begleitet wird der Abend mit hausgemachten Focaccia-Sandwiches und verschiedenen Getränken.

20. In Stein gehauen

Steinbildhaueratelier Georg von Büren, Rixheimerstrasse 3

Versuchen Sie sich in einem alten Handwerk und hauen Sie Ihr Monogramm oder ein Symbol in Stein. Mit Anleitung zwischen 18.30-20.30.